Türkiye Beyoğlu'nda, hırsızlık yapıp pencereden kaçmaya çalışırken olanlar oldu!

Beyoğlu'nda, hırsızlık yapıp pencereden kaçmaya çalışırken olanlar oldu!

Türkiye

Beyoğlu'nda, hırsızlık yapıp pencereden kaçmaya çalışırken olanlar oldu!

Taksim'de tanıştığı kadınla Beyoğlu'nda otele giden hırsız kadının lavaboya gittiğini görünce, kadının çantasındaki iki cep telefonunu çaldı. Hırsız, otel odasının penceresinden aşağı atlamaya çalışırken olanlar oldu.

21 Ekim 2021, Perşembe 16:57 Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda tanıştığı kadının cep telefonlarını çalan kişi, pencereden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olay, geçen pazartesi Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim'de bir kadınla tanıştı. Tanıştığı kadınla bir süre zaman geçiren kişi, Beyoğlu'nda otele gitti. Otel odasında kadının lavaboya gittiğini gören kişi, kadının çantasındaki iki cep telefonunu çaldı.


BİRİNCİ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Telefonları cebine koyan Hırsız, otel odasının penceresinden aşağı atlamaya çalışırken, ayağı sac levhaya takıldı. Dengesini kaybeden hırsız birinci kattan aşağı düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık şüphelisinin pencereden düştüğü anlar ile sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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