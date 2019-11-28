İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafeye silahlı saldırı düzenledi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda motosikletle geldiği internet kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, yaralıların akraba olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafenin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 1 kişi silahlı saldırı düzenlendi. İnternet kafenin sahibi dışarıdayken meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen 5 kişi yaralandı. Saldırgan geldiği motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

DHA