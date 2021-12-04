Türkiye Beyoğlu'nda isyan ettiren olay! Taksicinin ittiği kadın ölümden döndü

Beyoğlu'nda isyan ettiren olay! Taksicinin ittiği kadın ölümden döndü

Türkiye

Beyoğlu'nda isyan ettiren olay! Taksicinin ittiği kadın ölümden döndü

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici ile tartışan kadın, taksici tarafından itilince yola düştü. O sırada oradan geçmekte olan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kadının zor anları kameralara yansıdı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 15:03 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı.

Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.



TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ İTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksici ile kadın arasında itişme yaşandığı görülüyor. Tartışma sırasında taksici aracına binmek isterken kadın kapıyı kapatıyor. Bu sırada, taksici müşteriyi iterek yola doğru fırlatıyor. Yere düşen kadın o sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

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