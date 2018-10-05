Kaza Beyoğlu, Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücü Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Taksim istikametine seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

İddiaya göre, kaza sonrası araçtan yara almadan kurtulan sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin sürücüsünün kaçtığını öğrenince çevrede çalışma başlattı.

Bariyerleri yerinden koparan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dağılan otomobilin parçaları da tek tek toplanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bariyerleri tamir etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.