Türkiye Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Anne güçlükle sakinleştirildi

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Anne güçlükle sakinleştirildi

Türkiye

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Anne güçlükle sakinleştirildi

İstanbul Beyoğlu'nda kardeşini ziyarete geldiği apartmanın dördüncü katından düşen Muhammet Bazaroğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun yüksekten düştüğünü duyup olay yerine gelen anne güçlükle sakinleştirildi.

04 Haziran 2021, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Muhammet Bazaroğlu, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokaktaki binada oturan kardeşine ziyarete geldi. Bazaroğlu, dördüncü kattaki dairenin balkonunda otururken dengesini kaybederek düştü. Ağaçlık alana düşen Bazaroğlu'nun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı.

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun hayatta olduğunu gören anne, sedyedeki oğluna sarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Nurcan Sağlam "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'Yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

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