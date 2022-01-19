Beyoğlu'nda korkutan yangın! Kendilerini dışarı attılar
İstanbul'da yabancı uyrukluların kaldığı evde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangına uykuda yakalananlar kendilerini eşyalarıyla dışarıya attı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gülleci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katıda iddiaya göre elektrikten kaynaklı yangın meydana geldi.
Yangına uykuda yakalanan yabancı 4 kişi panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede sönerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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