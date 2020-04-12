Türkiye Beyoğlu'nda polise silahla saldıran kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda polise silahla saldıran kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Beyoğlu'nda polise silahla saldıran kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada bir polis, yaşanan arbedede ise başka bir polis olmak üzere iki polis yaralandı. Çatışmada yaralanan saldırgan ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12 Nisan 2020, Pazar 01:02 Son Güncelleme:
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Olay Beyoğlu’nda Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O sırada olay yerinde görevli polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. İfadesinde isminin Ali M. olduğunu söyleyen saldırgan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. ve Gökhan O.’yu önce yumruk atarak darp etti. Kargaşada komiser Murat T.’nin silahını alıp ateş eden saldırgan Gürhan K.’yı sağ ve sol kulundan yaraladı.

Saldırgan hayatını kaybetti

Takviye gelen polis ekipleri ile yaşanan çatışmanın ardında saldırgan sağ ve sol bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

DHA

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