Türkiye Beyoğlu’nda yangın! 1’i ağır 6 işçi yaralı

Beyoğlu’nda yangın! 1’i ağır 6 işçi yaralı

Türkiye

Beyoğlu’nda yangın! 1’i ağır 6 işçi yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda Sütlüce Uzunbayır Sokak’ta, dün saat 12.40 sıralarında, yapımı devam eden 5 katlı bir binanın bodrum katındaki trafo patlamanın ardından başlayan yangında 6 inşaat işçisi yaralandı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 07:20 Son Güncelleme:
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Patlamanın ardından başlayan yangında alevlerin ortasında kalan 6 inşaat işçisi yaralandı. Vücutlarının değişik yerlerinde yanıklar oluşan 6 işçi çevre sakinleri ve kendi imkânlarıyla binadan çıktı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne götürüldü. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangın çıkan binanın yakınındaki Kızılay İstanbul Şubesi’ndeki görevliler de itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.



‘İKİ HAFTA ÖNCE DE YANGIN ÇIKTI’

İnşaatta iki hafta önce de aynı şekilde yangın çıktığını belirten Mert Gökçek “Caddede arabamla seyir halindeydim, bir baktım ki inşaat alanında hareketlilik var. ‘Yangın çıkmış’ dediler, hemen içeri girdim. Yaralılar vardı çok kötü durumdaydılar. Bir işçiyi biz taşıdık, simsiyah haldeydi. Önceki yangında yaralı yoktu ama şimdi 6 işçi neredeyse kül olacaktı. Derileri feci şekilde yanmıştı” diye konuştu.

Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL

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