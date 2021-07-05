Türkiye Beyoğlu'ndaki pazarda kadınlar saç saça kavga etti! Kamera kayıttaydı

Beyoğlu'ndaki pazarda kadınlar saç saça kavga etti! Kamera kayıttaydı

Türkiye

Beyoğlu'ndaki pazarda kadınlar saç saça kavga etti! Kamera kayıttaydı

İstanbul Beyoğlu’nda semt pazarında bir grup kadın saç başa kavga etti. Pazarcılar kadınların kavgasını zor ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu’nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Pazarcılar kavgayı güçlükle ayırırken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından taraflar olay yerinden uzaklaştı.



Dolapdere'de semt pazarında dün öğlen saatlerinde iki kadın pazarın ortasında kavga etmeye başladı. Yaşananları gören yakınları da dahil olunca kavga da büyüdü.

Pazarcılar kadınları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar pazarcıların da tezgahlarına zarar verdi. Kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde sonlandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kavgayı görüp ayrılmaya çalışan Murat Çeçen, "Birden ortalık karıştı. Biz de bilemedik ne olduğunu. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Birden birbirlerine girdiler. Tezgahın üstüne çıkıp, meyvelerin üstüne bastılar. İnsanlar araya girdi zar zor yatıştırdık. Daha sonra taraflar buradan uzaklaştılar" dedi. 

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