Beyoğlu’nun yeni kültür sanat alanı ‘Hasköy Sahne’ açıldı

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat ve eğlence mekanı ‘Hasköy Sahne’ konserle açıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç’in kıyısında açık havada kurulan Hasköy Sahne’nin açılış konserinde, Türk halk müziği ile Karadeniz müziğinin güçlü sesleri Zeynep Başkan ve İbrahim Can seslendirdikleri türkülerle sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Gecede "Horon Akademisi" dans grubu da Karadeniz'in yöresel dansı olan horon gösterisi ile vatandaşlara coşkulu dakikalar yaşattı.

BUNDAN SONRA NEŞELİ, HUZURLU VE SAĞLIKLI GÜNLERİMİZ OLACAK

Programda konuşan Yıldız, "Yavaş yavaş normalleşiyoruz, ama tedbirleri elden bırakmayalım. Maskeye mesafeye şöyle dikkat edelim. İnşallah güzel bir yaz geçireceğiz, güzel bir Kurban Bayramı idrak edeceğiz. Geçtiğimiz bayramlar hep hüzünlüydü belki bu bayramda da kucaklaşamayacağız. İnanıyorum ki bundan sonraki bayramlarda hasret duyduğumuz kucaklaşmalarımızla gerçekleşecek. Ben inanıyorum ki artık bundan sonra neşeli, huzurlu ve sağlıklı günlerimiz olacak” dedi.

HASKÖY SAHNE’DE GÜZEL BİR YAZ GEÇİRECEĞİZ

Başkan Yıldız, “Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için hep umutlu olacağız. Çocuklarımız daha huzurlu Beyoğlu'nda yaşayacaklar. Daha mutlu bir Beyoğlu'nda yaşayacaklar. Biz de bunun için seferber olacağız. Şimdi tedbirleri elden bırakmadan birlikte muhabbeti kucaklayacağız. Hasköy Sahne’mizde yaz boyunca tiyatro gösterileri, konserler ve çocuklar için animasyon gösterileri gibi birbirinden güzel etkinliklerimiz olacak. Pandemi kurallarına uyarak bu sahilde hep birlikte güzel bir yaz geçireceğiz. Ben hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hasköy Sahne, yaz boyunca konserden açık hava sinemasına, yetişkin tiyatrosundan çocuk şenliklerine kadar özlenen tüm etkinliklere ev sahipliği yaparak Beyoğluluların yaz akşamlarına renk katacak.

DHA