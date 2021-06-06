Magazin Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti

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Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı çift Beyonce ve Jay-Z, tuttukları takımı desteklemek üzere basketbol maçı seyretmeye gitti. Sevilen çiftin takımı maçtan hüsranla ayrıldı.

06 Haziran 2021, Pazar 15:35 Son Güncelleme:
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Ünlü çift Beyonce ve Jay-Z, hafta sonunu dışarıda geçirdi. 39 yaşındaki Beyonce ile 51 yaşındaki rap şarkıcısı Jay-Z, basketbol maçı izlemek üzere New York’taki Barclays Center’a gitti. Şarkıcı çiftin Brooklyn Nets takımını desteklediği maçı, rakip takım Milwaukee Bucks, 115’e 107’lik sakorla kazandı.

Jay-Z’nin siyah tişörtle rahat bir tarz seçtiği maçta, Beyonce siyab elbise üzerine parıltılı bir ceket tercihi yapmıştı. Ünlü çift, maç boyunca salgın önlemi olarak taktıkları maskelerini çıkarmadı.

Beyonce, seyirciler arasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına el sallayarak karşılık verdi.

2008 yılında evlenen Beyonce ve Jay-Z çiftinin üç çocuğu bulunuyor.


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