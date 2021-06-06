Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti

Ünlü çift Beyonce ve Jay-Z, hafta sonunu dışarıda geçirdi. 39 yaşındaki Beyonce ile 51 yaşındaki rap şarkıcısı Jay-Z, basketbol maçı izlemek üzere New York’taki Barclays Center’a gitti. Şarkıcı çiftin Brooklyn Nets takımını desteklediği maçı, rakip takım Milwaukee Bucks, 115’e 107’lik sakorla kazandı.

Jay-Z’nin siyah tişörtle rahat bir tarz seçtiği maçta, Beyonce siyab elbise üzerine parıltılı bir ceket tercihi yapmıştı. Ünlü çift, maç boyunca salgın önlemi olarak taktıkları maskelerini çıkarmadı.

Beyonce, seyirciler arasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına el sallayarak karşılık verdi.

2008 yılında evlenen Beyonce ve Jay-Z çiftinin üç çocuğu bulunuyor.







