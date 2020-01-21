Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce, müzik kariyerinin yanı sıra moda kariyerinde de yükselişini sürdürüyor. 38 yaşındaki Beyonce, dün Instagram hesabından markasına destek veren tüm hayranlarına teşekkür etti. Adidas markasının ikonik logosunu dişine takan Beyonce, 'Karda ve yağmurda, bu uzun yolda duran tüm insanlara büyük bir teşekkür ediyorum. Online olarak sırada bekleyen insanlara teşekkür ediyorum. Videolarda kıyafetlerde vaktini harcayan ailem ve arkadaşlarım. Minnettar ve gururluyum' dedi. Ünlü şarkıcı teşekkürünü bir video ile taçlandırdı.





Beyonce, markasının sevilen kıyafeti bordo takım ile açılışını yaptığı videoda, tasarımlarıyla dans etmeyi ihmal etmedi.

2016 yılında, Beyonce, Top Shop ile iş birliğine gitmiş ve Ivy Park'ı resmi olarak duyurmuştu.





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