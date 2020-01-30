Beyran çorbası tarifi: Beyran çorbası nasıl yapılır?

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Beyran çorbası tarifi

Beyran çorbası malzemeleri

- 1 kg kemikli kuzu gerdan

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı pirinç

- 8-10 diş sarımsak

- Yarım yemek kaşığı biber salçası

- Tuz

- Kırmızı toz biber

- Karabiber

- 8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu)

Beyran çorbası yapılışı

Et düdüklü tencereye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir. Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır. Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır. Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz. İsteğe bağlı servis ederken kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.