Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Enkaz altında insanların olduğu belirtildi

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Acı bilanço: 50 ölü, 2 bin 500 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamayla ilgili korkunç bilançoyu açıkladı, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Beyrut Valisi patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü açıklama yaptı

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi

Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi.

Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.

Lübnan Başbakanı Diyab: Patlamanın sorumlularından hesap sorulacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak." açıklamasında bulundu.

Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri öldü

Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati cekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos'ta açıklayacağı duyurulmuştu.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Kalekenov yaralandı

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, "Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu." açıklamasında bulundu.





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AA-İHA







