Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Hassan, enkaz altında onlarca kişinin hala kayıp olduğunu akardı. Bakan Hassan ayrıca, Lübnan'a ulaşan tüm yardımların özel ve devlet hastanelerine verileceğini belirtti.
Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.
İHA
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