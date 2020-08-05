Dünya Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi

Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi

Dünya

Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Hassan, enkaz altında onlarca kişinin hala kayıp olduğunu akardı. Bakan Hassan ayrıca, Lübnan'a ulaşan tüm yardımların özel ve devlet hastanelerine verileceğini belirtti.

Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.



İHA


İlgili Haberler
Beyrut'ta yaralı Türk vatandaşı sayısı yükseldiBeyrut'ta şiddetli patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar varBeyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildiBeyrut valisi gözyaşlarına boğuldu: "Hiroşima gibi"


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Murtaza Çelikel’i kaybettik
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD Başkanı Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği