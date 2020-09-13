Türkiye Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

13 Eylül 2020, Pazar 22:42 Son Güncelleme:
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Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip corona virüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.

AA


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