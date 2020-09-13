Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
13 Eylül 2020, Pazar 22:42 Son Güncelleme:
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Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip corona virüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.
AA
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