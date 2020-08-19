Magazin Beyza Şekerci'den tatil pozu!

Beyza Şekerci'den tatil pozu!

Magazin

Beyza Şekerci'den tatil pozu!

Eşi Engin Hepileri ve oğlu Can'la yaz tatilinin tadını çıkaran Beyza Şekerci, önceki gün kırmızı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oyuncu Beyza Şekerci, tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şekerci son olarak teknede kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınladı.

Oyuncunun bu karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.


https://www.instagram.com/p/CD_eCKDF9Qm/


Öte yandan geçtiğimiz günlerde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Urla'daki evlerinin kapılarını açan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, pandemi sürecini de orada geçirdi. "Birkaç gün kalır döneriz" diyen oyuncu çift, bu dönemde evdeki eksikleri de tamamladıklarını anlattı. 


İlgili Haberler
Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci'nin hayatı bir anda değiştiBeyza Şekerci'nin mavi tur şıklığı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi!