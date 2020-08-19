Oyuncu Beyza Şekerci, tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şekerci son olarak teknede kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınladı.

Oyuncunun bu karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.









Öte yandan geçtiğimiz günlerde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Urla'daki evlerinin kapılarını açan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, pandemi sürecini de orada geçirdi. "Birkaç gün kalır döneriz" diyen oyuncu çift, bu dönemde evdeki eksikleri de tamamladıklarını anlattı.







