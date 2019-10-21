2019 Asya Beyzbol Şampiyonası maçında karşılaşan Tayvan ve Çin arasında ilginç bir gerilim yaşandı. Daha önce Çin lideri Xi Jinping'e benzetildiği için Çin'de gösterimi yasaklanan 'Winnie the Pooh' çizgi filmi, Tayvanlı taraftarların diline düştü.





Bu durum Tayvan'ın Çin'e karşı ilk protestosu değil. Tayvanlı taraftarlar, Hong Kong'ta yaşanan protestolara karşı 14 Ekim'de oynanan Tayvan-Hong Kong maçında Hong Kong'a destek pankartları açmış ve tezahüratlar yapmıştı.









#olayıngeçmişi





2013 yılında Xi Jinping'in ABD gezisinde Obama ile yürüdüğü bir fotoğraf, internette büyük alay konusu olmuş ve Xi, çizgi karakter Winnie the Pooh'a benzetilmişti.

Bu benzetme o kadar yayıldı ki Xi Jinping, Winnie the Pooh'yu Çin'de yasaklatma yoluna başvurdu.

Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden South Park da, Xi Jinping için yapılan Winnie the Pooh benzetmesini de içeren 'Band in China' bölümü nedeniyle Çin'de yasaklandı.

Tayvan, Çin'i protesto ettiği beyzbol maçını 10-2 kazandı.

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