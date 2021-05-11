Beyzbol sopası ile feci şekilde darp etti! Eski eş dehşeti!

3.5 yıl önce evlenen çift, birkaç ay içinde anlaşmalı boşandı. 3 yaşındaki kızın velayeti anneye verildi. Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, Başiskele'de ablasının evinin yakınlarında bir ev tutarak kızıyla burada yaşamaya başladı. Geçen hafta eski karısını arayan Gökhan Şen, iddiaya göre 2 bin lira borç para istedi.

ARACIYLA SIKIŞTIRDI

Sabah’tan Yunus emre Kavak’ın haberine göre; Olumsuz yanıt alınca da kadına telefonda tehdit ve hakaretler savurdu. Habiboğlu parayı vermeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Eski eşi telefonla arayıp hakaretler ve tehditler savurdu. Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü kadını aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı.

Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşanan kâbus dolu anları şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.

'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi. Şikâyetçi oldum, gözaltına alındı sonra serbest kaldı. Dün bana 'Gebereceksin' diye bir mesaj geldi. Ölmek istemiyorum, korkuyorum" dedi.