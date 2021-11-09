Pratik Bilgiler Bezelye hangi mevsimde ve ayda yetişir? Bezelye ne zaman yenir?

Bezelye hangi mevsimde ve ayda yetişir? Bezelye ne zaman yenir?

Pratik Bilgiler

Bezelye hangi mevsimde ve ayda yetişir? Bezelye ne zaman yenir?

Bezelye, içerisinde bolca A, B, C, K, B9 vitaminleri ve kalsiyum, postayum, magnezyum, demir, folik asit, lif barındırıyor. Peki, bezelye hangi mevsimde ve ayda yetişir? Bezelye ne zaman yenir? Besin açısından zengin bezelyenin ne zaman yetiştiğini öğrenmek istiyorsanız detayları haberimizde.

09 Kasım 2021, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğe lezzet katan bezelye, oldukça sağlıklı ve tadına doyum olmayan biz sebzedir. Peki, bezelye hangi mevsimde ve ayda yetişir? Bezelye ne zaman yenir?

BEZELYE HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Bezelye yaz mevsimine ait bir sebzedir. Yaz mevsiminin ilk aylarında yani Mayıs ayında hasat edilmeye başlar. Yaz mevsimi boyun hasat edilemeye devam edilir. 

BEZELYE HANGİ MEVSİMDE YENİR? 

Bezelyenin hasadı Mayıs ayı itibariyle başlar. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca tezgahlarda bolca bulunur. 

Aynı zamanda ayıklanmış bezelyeyi ister buzlukta saklayabilir isterseniz de konserve haline getirebilirsiniz.

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