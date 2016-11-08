'Bezelye maskesi' gençleştiriyor

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Farklı ürünlere tonlarca para harcamak yerine evde hazırlayabileceğiniz bu karışım, cildi solgun ve yaşlı görünenler için kullanılması gereken doğal bir cilt bakımı maskesidir. Kullanımı kolay ve hazırlanışı basit olan bezelye maskesi ile cildinizi olduğundan birkaç ton daha parlak, pürüzsüz ve canlı gösterebileceksiniz. Özellikle kapalı ortamlarda sigara dumanı, egzoz gazları veya başka toksinlere maruz kalan kadınlar bu maskeyi kesinlikle uygulamalılar. İşte cildi gençleştirecek bezelye maskesi tarifi...500 gr ayıklanmış bezely1 yumurtanın beyazıYarım su bardağı sıvı yağBir tutam unBir miktar üzüm pekmeziİlk önce bezelyeleri ezip sıvı yağ, yumurta beyazı ve üzüm pekmeziyle karıştırın. Karışımın kıvamı yerine oturunca maske kıvamına gelene kadar un ekleyip karıştırın. Hazır olunca maskeyi tüm yüzünüze sürün. Yarım saat sonra maskeyi, yüzünüzü yıkamadan ovalayarak temizleyin. En iyi sonucu almak için bezelye maskesini haftada bir kez gece yatmadan önce uygulayın.