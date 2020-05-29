Bezelye yemek tarifi: Bezelye yemeği nasıl yapılır?
Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek tarifi arıyorsanız bezelye yemek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için bezelye yemek tarifi arıyor ya da bezelye yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Bezelye yemek tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
29 Mayıs 2020, Cuma 17:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli yemek tariflerinden birisi de bezelye yemek tarifi. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için bezelye yemek tarifi arıyor ya da bezelye yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Bezelye yemek tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Bezelye yemek tarifi
Bezelye yemeği malzemeleri
- 2 büyük boy patates
- 1 büyük boy havuç
- 1 kilo ayıklanmış bezelye
- 2 küçük boy soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2,5 çay kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı pul biber
- 2,5 su bardağı sıcak su
- Sıvıyağ
Tencereye az yağ alınır ve yemeklik doğranmış soğanlar orta ateşte kavrulur. Patates ve havuçlar küp küp doğranır. Soğan kavrulduğunda salça eklenir. 1 - 2 dakika salça kavrulduktan sonra patates, havuç ve bezelye eklenir.Tuz ve pul biber eklenir bir kaç dakika daha pişirilir. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte ortalama 40 dakika pişirin.