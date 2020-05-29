Evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli yemek tariflerinden birisi de bezelye yemek tarifi. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için bezelye yemek tarifi arıyor ya da bezelye yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Bezelye yemek tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Bezelye yemek tarifi

Bezelye yemeği malzemeleri

2 büyük boy patates

1 büyük boy havuç

1 kilo ayıklanmış bezelye

2 küçük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2,5 su bardağı sıcak su

Sıvıyağ

Bezelye yemeği yapılışı

Tencereye az yağ alınır ve yemeklik doğranmış soğanlar orta ateşte kavrulur. Patates ve havuçlar küp küp doğranır. Soğan kavrulduğunda salça eklenir. 1 - 2 dakika salça kavrulduktan sonra patates, havuç ve bezelye eklenir.Tuz ve pul biber eklenir bir kaç dakika daha pişirilir. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte ortalama 40 dakika pişirin.







