Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü 5 Profesör, 11 Doçent, 12 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi olmak üzere 38 akademik personel alımı yapacak. Başvurular 7 Mart ile 21 Mart arasında yapılacak. Peki, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik personel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere buradan ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

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ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.