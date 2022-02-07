Türkiye Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Türkiye

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlüğü 41 akademik personel alacağını açıkladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü- İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.


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