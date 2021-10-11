Türkiye Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

11 Ekim 2021, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Yazarlarımızdan
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Yakıt tüketimi 1.1 litre!
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Adam gibi...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Kültür Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak