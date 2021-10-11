Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
11 Ekim 2021, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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