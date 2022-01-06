Magazin Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi gerçek hattan mı uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları
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Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi gerçek hattan mı uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları

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Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi gerçek hattan mı uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları

Bi Küçük Eylül Meselesi filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşurken, 106 dakika boyunca izleyicilere birçok farklı duyguyu aynı anda yaşatıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek gibi sevilen oyuncuların başrolü paylaştığı film hem konusu hem oyuncuları ve hem de çekimlerin yapıldığı muhteşem doğasıyla izleyenlerden tam not alıyor…

06 Ocak 2022, Perşembe 18:13 Son Güncelleme:
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Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Eylül (Farah Zeynep Abdullah) geçirdiği kaza nedeniyle bir ay önce yaşadıklarını unutur. Kendine geldiğinde ailesi ve yakınları her şeyin yolunda olduğuna dair telkinlerde bulunsa da Eylül bir şeylerin ters gittiğini hissetmektedir ve bir gün içgüdülerini dinleyerek Bozcaada’ya gider. Hikayesi de tam da burada yeniden başlar. İşte, Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen diğer detaylar…

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ

İzleyenleri büyüleyen çekim mekanlarına sahip Bi Küçük Eylül Meselesi filminin çekimlerinin büyük bölümü Bozcaada’da gerçekleştirildi.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Filmin hem yönetmeni hem de senaristlerinden biri olan Kerem Deren geçtiğimiz dönemlerde verdiği bir röportajda Bi Küçük Eylül Meselesi filminin gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmadığını ancak kendi tecrübelerinden yola çıkarak bu hikayeyi yazdığını ifade etti.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eylül, neşeli, güzel, eğlenceli ve hayatta istediği her şeye sahip olan bir kadındır. Ancak bir gün bir kaza geçirir ve ve yaşamının son bir ayını unutur. Ailesi ve arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve tamamen içgüdüsel olarak Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam ona seslenir ve Eylül’ün burada kendisine aşık olduğunu söyler.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Eylül: Farah Zeynep Abdullah
  • Tekin: Engin Akyürek
  • Berrak: Ceren Moray
  • Atıl: Onur Tuna
  • Gülşah: Serra Keskin
  • Eylül’ün babası: Ege Aydan
  • Eylül’ün annesi: Ebru Aykaç
  • Garson Emine: Merve Bulut
  • Sübye Mehmet: Hüseyin Pehlivan
  • Ramiz: Cenk Kayhan
  • Engin Benli
  • Pınar Bulut
  • Kerem Deren

 

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