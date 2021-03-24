Biber dolması; etli yapıldığı zaman içerisinde az pirincin olmasından ötürü tarifin yanına fırında makaran tarifi yapılabilir. Zeytinyağlı biber dolmasının yapılması halinde tarifin yanına ızgara et veya tavuk tercih edilerek patates kızartması da yapılabilir.

Biber dolmasının yanında çeşitli salatalar ile sunum yapılması mümkündür. Havuç salatası, cacık, haydari, turşu, çoban salatası, közlenmiş kırmızı biber gibi tariflerle sunum yapılabilir.

Biber dolmasının yanında yapılabilecek diğer tariflerden birisi de patatesli veya peynirli börektir.

Biber Dolmasının Yanında Ne Yapılır?

Biber dolmasının yanına yakışabilecek en güzel yemeklerden birisi; makarnadır. Oldukça hızlı bir şekilde hazırlanacak olan makarnanın çeşitlendirilmesi çok kolaydır. Makarna arzu edildiği takdirde fırında veya soslu şekilde hazırlanabilir. Biber dolmasının yanında hangi tür makarna tarifi yapılırsa yapılsın, hepsinin yakışacağı belirtilebilir. Makarna da oldukça pratik bir yemek olduğundan kişiye zaman kazandıracaktır.

Biber dolmasının yanına çok yakışan yemeklerden bir başkası da patates yemeğidir. Patatesin pek çok değişik türü hazırlanarak soslanabilir. Bu şekilde biber dolmasının yanında servis edilebilir. Dolma ile beraber servis edilecek olan patatesler; salata şekline getirilip, türlü baharatlar ile fırında yapılabilir. Arzu edildiği takdirde tariflerin yanında da yeşilliklerden oluşan bir salata çeşidi de hazırlanabilir.

Taze fasulye; hem oldukça hızlı bir biçimde yapılan hem de oldukça düşük kalorili yiyeceklerden biridir. Taze fasulye; biber dolmasının yanına çok yakışan yemeklerden birisi olarak belirtilebilir. En fazla yaz mevsiminde tüketilen taze fasulye ile biber dolmasının uyumu eşsizdir.

Biber Dolmasının Yanına Yapılabilecek Çorba ve Salatalar

Biber dolmasının yanında yapılabilecek çorba ve salatalar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Mevsim Salatası: Mevsim salatası, biber dolmasının yanına en çok yakışan salata çeşitlerinden birisidir. Mevsime uygun malzemelerle hazırlanacak salata, biber dolmasına lezzet katacaktır.

- Havuç Salatası: Havuç salatası, havucun rendelenmesi ve limon ile bir araya getirilmesiyle yapılır. Havuç salatası, biber dolmasıyla uyumlu olan bir başka salata çeşidi arasında bulunmaktadır.

- Yayla Çorbası: Türk mutfağında çok sık yapılan yayla çorbası; yoğurt ve pirinç ile yapıldığından biber dolmasının yanına uyum sağlayabilecek çorba türlerinden birisidir. Hem yapımının kolay olması, hem de çok lezzetli olmasıyla, biber dolmasının yanında tercih edilebilir.

- Mercimek Çorbası: Zeytinyağlı biber dolmasının tercih edilmesiyle beraber yanında yapılabilecek en doğru seçim, mercimek çorbası olacaktır. Oldukça ekonomik olan bu çorba, hem çok lezzetli hem de çok doyurucu olmasının yanı sıra biber dolmasıyla önemli bir uyum gösterecektir.

- Domates Çorbası: Biber dolmasının yanında yapılabilecek olan en lezzetli çorbalardan birisi; domates çorbasıdır. Közlenmiş domates ile yapılan bu çorba, oldukça lezzetlidir. Çorba; kızarmış ekmekler ile servis edilebilir. Aynı şekilde domates çorbasının üzerine kaşar peyniri rendelenerek, çorbanın tadına tat katılabilir.

- Tarhana Çorbası: Yaz mevsiminde büyüklerin sık bir şekilde yaptığı tarhana çorbası; kış mevsiminin vazgeçilmez çorbaları arasında yer alır. Ana yemek şeklinde biber dolması tercih edildiğinde yanına tarhana çorbası seçimi yapmak eşsiz bir öğüne yardımcı olacaktır. Aynı şekilde tarhana çorbasının hazırlanmasının basit olması, çok zaman harcanmadan akşam yemeğinin hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Tarhana çorbası ile biber dolmasının bir arada hazırlanmasının mükemmel bir uyumla sunulacağını belirtmek önemlidir.



