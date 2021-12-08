Türkiye Biber gazından etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Biber gazından etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Türkiye

Biber gazından etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ortaokulda sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ortaokulda 8'inci sınıf öğrencileri O.A.K. ve Ü.K., yanlarında getirdikleri biber gazını sınıfta sıktı. Gazdan etkilenen 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

 Olay, saat 15.00 sıralarında Kadirli ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda 8'inci sınıfta eğitim gören O.A.K. ile Ü.K., sınıfta arkadaşlarının üzerine evden getirdikleri edilen biber gazını sıktı. Gazdan etkilenen öğrencilerin çığlıkları üzerine okul idaresi, sınıfa geldi.

Öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Biber gazından etkilenen öğrencilerden Damla K., Medine D., İkra B., Büşracan G., Gözde Naz K. ve Sami Yusuf Ç., hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan 6 öğrenci, taburcu edildi. Öğrencilerin ailelerinin, biber gazını sıkan O.A.K. ve Ü.K., hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINA SIKMAK İÇİN GETİRMİŞ

Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan Medine D., O.A.K.’nın önceki gün kavga ettiği arkadaşına sıkmak için biber gazını getirdiğini ancak uygulamadığını anlattı. O. A.K. ve arkadaşı Ü.K.'nin bugün sınıftayken birden biber gazını sıktığını belirten Medine D., "Gazdan çok kötü olduk. Öksürerek yağmurda okul bahçesinde bekledik. Ambulans bizi alarak hastaneye götürdü. Bu olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum” dedi.

"OKUL ŞDARESİNİN DAHA DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Kızının sınıfta sıkılan biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldığını söyleyen öğrenci velisi Bergen Keskin ise, “Çocuklarımızın bu olayı bir daha yaşamamasını istiyorum. Okul idaresinin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve canı söz konusudur" diye konuştu.

Olayla ilgili olarak Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çocukları ifadesini almak üzere karakola götürdü.


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