İçerisinde bol biber, nohut ve kuşbaşı etin bulunduğu biber kalyesi tarifi oldukça sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için biber kalyesi tarifi arıyor yada biber kalyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Biber kalyesi tarifi, biber kalyesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Biber kalyesi tarifi

Biber kalyesi malzemeleri

500 gram sivri biber

300 gram kuzu kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

2 yemek kaşığı koruk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Biber kalyesi yapılışı

Tencereyi ocağa alıp iyice ısıtın. Isınınca tereyağ ve sıvı yağ ekleyin. Yağlar eridiğinde etleri ilave edip kavurun. Kavurduğunuz ete yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra yarım parmak doğradığınız biberleri ilave edin.Sıcak suyu, tuzu ve haşlanmış nohutları da ekleyip önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin, sonra ateşi kısın. Yarım saat kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Koruk suyunu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.