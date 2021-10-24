Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız biber tost tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, biber tost nasıl yapılır? Her yemeğin yanına yakışan biber tost tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BİBER TOST TARİFİ

Biber tost malzemeler

4 adet kırmızı kapya biber

4 parmak kaşar peyniri

2 ince dilim beyaz peynir

2 tutam tane kişniş – dövülmüş

6 yaprak fesleğen

BİBER TOST YAPILIŞI

Biberlerinizin saplarını kesin ve yırtmadan çekirdeklerini çıkartın. Tost makinenizi ısıtın ve biberlerinizi tost makinenize alıp hafif yumuşayana kadar pişirin.

Kaşar peynirlerini küp olacak şekilde doğrayın ve bir karıştırma kabının içerisine alın. Beyaz peyniri elinizle ezerek kaşar peynirinin içerisine ilave edin. Bir havanda kişnişleri toz haline getirin ve peynirlerin içerisine ekleyin. Fesleğenleri ince doğrayın ve kabınıza ilave edip karıştırın.

Biberleriniz hafif yumuşayınca içlerine hazırladığınız peynirli karışımı alın ve tekrar tost makinesine alıp peynirler eriyene kadar pişirin. Ilık servis edin.



