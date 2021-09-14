Biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi, yapılışı, hazırlanışı ve püf noktası
Her yemeğin yanına yakışan turşuyu biber turşusu tarifi ile daha da lezzetlendirin. Evde kolayca yapabileceğiniz biber turşusu tarifi enfes bir lezzet. Peki, biber turşusu nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız biber turşusu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası..
14 Eylül 2021, Salı 12:31 Son Güncelleme:
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Yazın sonuna doğru kuracağınız biber turşusu kış ayı boyunca sizi idare eder. Evde biber turşusu kurmak isteyenler "biber turşusu nasıl yapılır?" merak ediyor. Biber turşusu tarifi, hazırlanışı, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
BİBER TURŞUSU TARİFİ
Biber turşusu malzemeler
- 1 kilo sivri biber
- Yarım baş sarımsak
- 2 su bardağı sirke
- Yarım su bardağı tuz
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- Kavanozu dolduracak kadar su
- 1 avuç nohut
Biberleri yıkayıp uçlarını kesin. Kestiğiniz biberleri 3 litrelik kavanoza doldurun. Biberleri kavanoza bastırarak yerleştirin. Sarımsakları soyup içine atın. Kavanozu dolduracak kadar suyu, sirkeyi ve tuzu karıştırıp kavanozun ağzına kadar doldurun. Kavanoz kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Turşunuz olana kadar güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin. 20 gün kadar beklettikten sonra turşunuz hazır.
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