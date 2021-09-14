Yazın sonuna doğru kuracağınız biber turşusu kış ayı boyunca sizi idare eder. Evde biber turşusu kurmak isteyenler "biber turşusu nasıl yapılır?" merak ediyor. Biber turşusu tarifi, hazırlanışı, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

BİBER TURŞUSU TARİFİ

Biber turşusu malzemeler

1 kilo sivri biber

Yarım baş sarımsak

2 su bardağı sirke

Yarım su bardağı tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Kavanozu dolduracak kadar su

1 avuç nohut

BİBER TURŞUSU YAPILIŞI

Biberleri yıkayıp uçlarını kesin. Kestiğiniz biberleri 3 litrelik kavanoza doldurun. Biberleri kavanoza bastırarak yerleştirin. Sarımsakları soyup içine atın. Kavanozu dolduracak kadar suyu, sirkeyi ve tuzu karıştırıp kavanozun ağzına kadar doldurun. Kavanoz kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Turşunuz olana kadar güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin. 20 gün kadar beklettikten sonra turşunuz hazır.



