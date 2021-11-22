Biberli ekmek nasıl yapılır? Biberli ekmek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Her yemeğin yanına yakışan biberli ekmek tarifi, 5 çayına lezzet katacak şahane bir tarif. Peki, biberli ekmek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız biberli ekmek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
22 Kasım 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Özellikle et ve köftelerin yanına servis ettiğinizde tadına doyum olmayan biberli ekmek tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şahane bir tarif. Peki, biberli ekmek nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz biberli ekmek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
BİBERLİ EKMEK TARİFİ
Biberli ekmek malzemeler
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı su
- 1 paket instant maya
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yaklaşık 5 su bardağı un
Soğanlı biberli harç için;
- 2 adet soğan
- Yarım çay bardağı ceviz
- 2 yemek kaşığı susam
- 2 yemek kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber ve tuz
Hamur için süt, sıvı yağ, su, şeker, tuz bir tencereye alıp karıştırın ve ılık hale getirin.
Karışımı yoğurma kabına alın.
Üzerine unun bir kısmı ve instant maya ekleyip karıştırın.
Kalan unda eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilip mayalanmaya bırakın.
Sos için soğanlar incecik doğrayın ya da rondodan veya rendeden geçirin.
Diğer baharatlar ve malzemelerde eklenip karıştırın.
Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alınıp yuvarlayın.
Üzerlerine bastırılarak biraz açın.
Açılan bezeleri tepsiye dizin.
Sosu üzerlerine birer tatlı kaşığı ekleyin ve yayın.
200 derece fanlı ayarda yaklaşık 35 dakika altları kızarana kadar pişirin.