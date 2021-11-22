Özellikle et ve köftelerin yanına servis ettiğinizde tadına doyum olmayan biberli ekmek tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şahane bir tarif. Peki, biberli ekmek nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz biberli ekmek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BİBERLİ EKMEK TARİFİ

Biberli ekmek malzemeler

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

1 paket instant maya

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 5 su bardağı un

Soğanlı biberli harç için;

2 adet soğan

Yarım çay bardağı ceviz

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber ve tuz

BİBERLİ EKMEK YAPILIŞI

Hamur için süt, sıvı yağ, su, şeker, tuz bir tencereye alıp karıştırın ve ılık hale getirin.

Karışımı yoğurma kabına alın.

Üzerine unun bir kısmı ve instant maya ekleyip karıştırın.

Kalan unda eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilip mayalanmaya bırakın.

Sos için soğanlar incecik doğrayın ya da rondodan veya rendeden geçirin.

Diğer baharatlar ve malzemelerde eklenip karıştırın.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alınıp yuvarlayın.

Üzerlerine bastırılarak biraz açın.

Açılan bezeleri tepsiye dizin.

Sosu üzerlerine birer tatlı kaşığı ekleyin ve yayın.

200 derece fanlı ayarda yaklaşık 35 dakika altları kızarana kadar pişirin.



