Yedikçe yedirten biberli ekmek tarifi, evde yapabileceğiniz nefis tariflerden birisi. Peki, biberli ekmek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız biberli ekmek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

BİBERLİ EKMEK TARİFİ

Biberli ekmek malzemeler

Hamur için

3,5 su bardağı un

3 çay bardağı ılık süt

½ paket yaş maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

½ yemek kaşığı tuz

İç harç için

1 adet orta boy soğan

2 tatlı kaşığı biber salçası( acı olması tercih sebebi)

3 tatlı kaşığı domates salçası

½ demet maydanoz

2 adet kırmızıbiber ( veya acı biber)

2 adet biber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 avuç ceviz içi

1 tatlı kaşığı zahter otu

½ çay kaşığı tarçın

½ çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 yemek kaşığı susam

BİBERLİ EKMEK YAPILIŞI

Önce hamuru yaparak başlayın. Hafif ılık süt, maya ve şekeri bir kapta karıştırın. Diğer hamur malzemelerini bir kaba alıp, mayalı karışımı yavaş yavaş yedirerek yoğurun. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olmalı. Kıvama gelen hamuru üzerini örterek bir kenara alın. En az 2 katına çıkmalı. 1 saat kadar dinlenmeli. Bu arada, susam dışındaki bütün iç harç malzemelerini bir rondoya atarak iyice parçalayın ve birbirine karıştırın.

İç harç bir sürmelik kıvamına geldikten sonra içine susamı da atıp kaşıkla karıştırın. Fırını 190 derecede ısıtın. Mayalanan hamurdan cevizden büyük, mandalinadan küçük parçalar koparın. Elinizi, tezgahı ve merdaneyi unlayarak, fındık lahmacundan daha büyük boyutta olacak şekilde açın. Her açtığınız hamuru, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine bol miktarda iç harçtan koyun ve yayın. Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.



