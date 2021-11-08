Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten biberli kıymalı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, biberli kıymalı pide nasıl yapılır? Evde biberli kıymalı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

BİBERLİ KIYMALI PİDE TARİFİ

Biberli kıymalı pide malzemeler

250 gram dana kıyma

1 salçalık kırmızı biber

1 sarı biber

1 soğan

Çeyrek demet maydanoz

Tuz

Kırmızı pul biber

Hamuru için

2 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık süt

20 gram yaş maya

1 yumurta

3/4 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber

BİBERLİ KIYMALI PİDE YAPILIŞI

Hamuru yapmakla balayın. Yoğurma kabına un, süt, yumurta, maya, eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiberi karıştırın ve 15 dakika kadar yoğurun. Hazırlanan hamurun üstünü nemli bir bezle örtüp yarım saat bekletin. Bu esnada soğan, maydanoz ve biberleri ufak doğrayın. Tuz ve kırmızı pul biberi ekleyin. Ardından kıymayı da karışıma ilave edip 3 dakika kavurun. Mayalanan hamurdan 4 eşit beze koparın. Oklavayla açıp ortalarına kıymalı karışımdan paylaştırın. Hamurun kenarlarını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.



