Biberli kıymalı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım biberli kıymalı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeleri püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün en sevilen pide tarifleri yapacak. Ekran başında izleyen seyirciler ise biberli kıymalı pide tarifi araştırıyor. Peki, biberli kıymalı pide nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız biberli kıymalı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 17:46 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten biberli kıymalı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, biberli kıymalı pide nasıl yapılır? Evde biberli kıymalı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
BİBERLİ KIYMALI PİDE TARİFİ
Biberli kıymalı pide malzemeler
- 250 gram dana kıyma
- 1 salçalık kırmızı biber
- 1 sarı biber
- 1 soğan
- Çeyrek demet maydanoz
- Tuz
- Kırmızı pul biber
Hamuru için
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı ılık süt
- 20 gram yaş maya
- 1 yumurta
- 3/4 çay bardağı eritilmiş tereyağı
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- Tuz
- Karabiber
Hamuru yapmakla balayın. Yoğurma kabına un, süt, yumurta, maya, eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiberi karıştırın ve 15 dakika kadar yoğurun. Hazırlanan hamurun üstünü nemli bir bezle örtüp yarım saat bekletin. Bu esnada soğan, maydanoz ve biberleri ufak doğrayın. Tuz ve kırmızı pul biberi ekleyin. Ardından kıymayı da karışıma ilave edip 3 dakika kavurun. Mayalanan hamurdan 4 eşit beze koparın. Oklavayla açıp ortalarına kıymalı karışımdan paylaştırın. Hamurun kenarlarını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.