Biberli yumurta tarifi: Biberli yumurta nasıl yapılır?

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Biberli yumurta tarifi

Biberli yumurta malzemeleri

4 yumurta

4 tane uzun biber

1. 5 çay kaşığı tuz

Yağ

Biberli yumurta yapılışı

Tavaya yağ dökülür ve biraz kızdırılır. Bu arada yumurtalar bir kaseye kırılır ve iyice çırpılır. Biberler yıkanır ve ince ince doğranır. Tavada kızan yağın içerisine biberler eklenir. Ortalama 7 - 10 dakika kavrulan biberlerin üzerine çırpılmış yumurta eklenir. Yumurtaların üzerine tuz serpilir. Yumurta iyice pişince ocaktan alınıp servis edilir.

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