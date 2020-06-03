Biberondan bardağa yumuşak geçiş yapın

Anne ve babaların bebeklerini büyütürken yaşadıkları yolculuğa uyum sağlayacak ürünler geliştiren Tommee Tippee’nin alıştırma bardağı gerek tasarımı gerek fonksiyonelliğiyle annelerin hayatını kolaylaştırıyor. Bebeklerin anne göğsünden veya biberondan bardağa geçiş süreci için tasarlanan ürün, 4 ay ve üstü bebeklerin kullanımına uygun.

Bebeklerin hassas dişlerine ve minik ellerine uygun tasarım

2 farklı başlığı bulunan Tommee Tippee alıştırma bardağı, yumuşak silikon orta akışlı biberon emziği ve suluk ucu ile bebeğinizin yudumla içmeye alışmasına yardımcı oluyor. Süper yumuşak biberon emziği ve suluk ucu bebeğin hassas diş ve diş etlerine uygun hassaslıkta tasarlanan alıştırma bardağı, bebeklerin minik elleriyle rahatça kavrayabileceği, çıkarılabilir kulplara sahip. Temizlenmesi son derece kolay olan alıştırma bardağı, bulaşık makinesinde yıkamaya ve sterilizasyona da uygun. Kolayca değiştirilen başlıklarıyla alıştırma bardağı BPA içermiyor.

Tüm eczaneler ve online satış kanallarında

50 yılı aşkın süredir dünya çapında 65 ülkede ürünleriyle anneleri destekleyen Tommee Tippee ürünleri tüm eczaneler ve online satış noktalarından satın alınabiliyor. Bünyesinde Türkiye’nin lider anne ve bebek ürünleri markalarından Wee Baby ile birlikte MyCey ve Bebsi markalarını bulunduran Burda Bebek Ürünleri, aynı zamanda da İngiltere’nin 1 numaralı anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee’nin ve ayrıca Kietla ve Freeds’in distribütörlüğünü yapıyor.