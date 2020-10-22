Biberonlardaki mikroplastik tehlikesi

İnsanların maruz kaldığı plastik kirliliğinin anlaşılması hususunda "dönüm noktası" olarak tanımlanan yeni bir araştırmaya göre, biberonla beslenen bebekler her gün milyonlarca mikroplastik yutuyor. Bilim insanları, plastik biberonları sterilize etmek ve süt hazırlamak için önerilen yüksek sıcaklıkların, şişelerin milyonlarca mikroplastik ve trilyonlarca nanoplastik dökmesine neden olduğunu keşfetti.

Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmada, ekip 10 farklı biberonda bebek maması yapmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan uluslararası sterilizasyon kurallarını takip etti. Bu kapsamda biberon 90 derecedeki suyla temizleniyor, ardından 70 dereceye kadar ısıtılmış su ile çalkalanıyor.

Litre başına tirilyonlarca mikroplastik

Araştırmacılar, hem sıcak su hem de çalkalama adımlarının, bir insan saçı genişliği mikroplastik ürettiğini belirtti. Nanoplastikler o kadar küçüktür ki sayılması çok zordur ancak bilim insanları litre başına trilyonlarca üretildiğini tahmin ediyor.

En yüksek oran ABD, Avrupa ve Avustralya'da

Ardından, bilim insanları deneysel verilerini küresel nüfusun dörtte üçünü kapsayan 48 bölgede biberonla besleme ve süt alım oranları ile birleştirdi. Ortalama olarak, bebeklerin plastik şişelerle beslendiklerinde ilk yıllarında günde 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kaldığı ortaya çıktı.

ABD, Avustralya ve Avrupa ülkeleri ise en yüksek seviyelere sahipti. Bu ülkelerde daha yüksek biberonla besleme seviyeleri nedeniyle günde 2 milyondan fazla partikülün bebekler tarafından yutulduğu düşünülüyor.





Vücuda toksik kimyasallar taşıyor

Öte yandan, İnsanların mikroplastikleri yeme-içme yoluyla tükettikleri ve onları soludukları zaten biliniyordu. Özellikle plastik esaslı çay poşetleri kullanılarak demlenen çayın ve plastik şişelerde satılan içme suyunun mikroplastik içerdiği daha önce kanıtlandı. Bilim insanları, mikroplastiklerin vücuda patojen veya toksik kimyasallar taşıyabileceğinden endişe duyuyorlar.

Bununla birlikte, mikroplastikler, Arktik kar ve Alp topraklarından en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletti. Çalışmanın diğer yazarı Liwen Xiao, "Araştırmamız, plastik ürünlerin önemli bir mikroplastik kaynağı olduğunu gösteriyor, bu da maruz kalma yollarının bize önceden düşünüldüğünden çok daha yakın olduğu anlamına geliyor” dedi.



