Bıçağı çektiren sakızmış

Safa Akif İnan ile eski kız arkadaşı sebebiyle Instagram üzerinden tartıştıklarını ve buluşmak üzere randevulaştıklarını anlatan 14 yaşındaki B.Ç ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Safa arkadaydı. Bir kişi onu tutuyordu. Biz bu sırada uzlaşmıştık. Özür dileyip oradan ayrılmak üzereydim. Bu sırada K.E’nin (B.Ç.’nin grubundan) arkadaşları 3-4 kişi geldi. Biri sakız çiğniyordu. Karşı gruptan biri ‘Sakız çiğneme lan!’ gibi sözler söyledi. Biri küfür etti. İki grup birbirine girdi. Geri çekildim. Sonradan gelen, isminin B.K. olduğunu öğrendiğim kişi elinde bıçak ile kavga edenlerin etrafından dolaştı. Safa’nın abilerinden birini bacağından bıçakladı. Bıçağı sokup çıkardıktan sonra Safa’ya doğru ilerlemeye başladı. Arkadaşım F.’yi alarak kaçtım. Safa’nın bıçaklanma anını görmedim. Bunun dışında K.E’nin belinde sarıya benzer sapı olan bir bıçak gördüm. Yine K.E’nin arkadaşı olan bir çocuğun belinde de bıçak gördüm. Safa’nın ölümünden dolayı üzgünüm.”

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‘OLAY BİRDEN ÇIKTI’

Kavga sırasında Ahmet Burak İnan’ı bıçakladığını kabul eden 16 yaşındaki B.K. da şunları söyledi:

“Birden (sakız tartışmasından sonra) kavga çıktı. Cebimdeki çakıyı çıkarıp bana vuran şahsın sol bacağına, kendimi korumak için bir kere sokup çıkardım. Bu sırada K.E. belinden tahta saplı ekmek bıçağını çıkardı. ‘Polisler geliyor’ diye bağrılınca kaçmaya başladım. K.E.’nin bıçağı herhangi birine salladığını görmedim.”

Hürriyet - Musa KESLER