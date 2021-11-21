Türkiye Bıçak darbesi ve boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katilleri saklandıkları evde yakalandı

Bıçak darbesi ve boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katilleri saklandıkları evde yakalandı

Türkiye

Bıçak darbesi ve boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katilleri saklandıkları evde yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de yaşadığı evde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Semih Kuyumcu boğazı kesilerek öldürülmüştü. Semih Kuyumcu'nun katil zanlılarının peşine düşen polis ekipleri, adım adım takip ettikleri katillerin izini yine Arnavutköy'deki bir evde buldu.

21 Kasım 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
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16 Kasım tarihinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun katil zanlılarının peşine düşen polis ekipleri, adım adım takip ettikleri katillerin izini yine Arnavutköy'deki bir evde buldu.


Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla İslambey Mahallesi Berkant sokaktaki saklandıkları evde yakalanan Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon yapılan evdeki 10 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.


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