Türkiye Bıçak parası alan doktor ve sağlık memuru suçüstü yakalandı!

Bıçak parası alan doktor ve sağlık memuru suçüstü yakalandı!

Türkiye

Bıçak parası alan doktor ve sağlık memuru suçüstü yakalandı!

Düzce'de, iş kazası sonrası elinden ameliyat olması gereken hastadan 20 bin lira bıçak parası talep eden plastik cerrahi uzmanı A.G. ve sağlık memuru İ.Ü., ücretin 5 bin lirasını alırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

02 Aralık 2021, Perşembe 17:07 Son Güncelleme:
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Düzce'de geçirdiği iş kazası sonrası eli kesilen hasta, tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Estetik ve Plastik Cerrahi Birimi'nde tedavi gören hastaya, ameliyat olması gerektiği söylendi.

Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü., hastadan 'bıçak parası' olarak 20 bin lira talep etti. Hasta ve yakınları ise durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.



Doktor ve sağlık memuru, paranın 5 bin lirasını aldıkları sırada yakalandı. Seri numaraları belirlenmiş paraları alan ve gözaltına alınan doktor ile sağlık memuru, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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