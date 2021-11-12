Bıçaklayarak öldürdü, kardeşim gibi seviyordum dedi!

Eskişehir'in Beylikoca ilçesinde mayıs ayında meydana gelen olayda 52 yaşındaki Zeki Asya, Hüseyin Balcı, Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. bir evde alkol almaya başladı.

Alkol düzeyi arttıkça Hüseyin Balcı ile Zeki Asya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Balcı, arkadaşı Asya'yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeki Asya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Hüseyin Balcı ile Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Hüseyin Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hüseyin Balcı ile öldürülen Zeki Asya'nın yakınları yer aldı.

Balcı, ilk savunmasında, "Zeki arkadaşımdı. Olay akşamı arkadaşlarım Engin, Aykut ve Ahmet evdeydi. Zeki sonradan 5 kiloluk el yapımı alkollü içkiyle evime geldi. Eve geldiğinde zaten çok sarhoştu. Olay esnasında hepimiz alkolüydük. Bana sürekli küfreder, benimle eğlenirdi ama ben dikkate almazdım. Ben gırtlak kanseriyim. Konuşmakta güçlük çekiyorum ancak kendimi ifade edebiliyorum. Kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Evimden gitmesini istedim fakat başaramadım. Çocuk ve torunlarıma küfür de etti. Bir ara onun üzerine düştüm. Bu esnada mı yoksa başka bir zaman mı yaralandı, bilmiyorum. Neresinden yaralandığını dahi bilmiyorum. Zeki'yi kardeşim gibi seviyordum. Öldürmek istemedim" dedi.

Hüseyin Balcı'nın savunmasının ardından savcı, sanığın haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.