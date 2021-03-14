Türkiye Bıçaklayıp kaçtı! İfadesinde 'Kız arkadaşıma yan gözle baktı' dedi

Bıçaklayıp kaçtı! İfadesinde 'Kız arkadaşıma yan gözle baktı' dedi

Türkiye

Bıçaklayıp kaçtı! İfadesinde 'Kız arkadaşıma yan gözle baktı' dedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Onur T. isimli saldırgan çıkan kavgada Afganistan uyruklu Amir G.'yi bıçaklayıp kaçtı. Olayın ardından kız arkadaşıyla birlikte yakalanan Onur T. ifadesinde 'Kız arkadaşıma yan gözle baktı.' dedi.

14 Mart 2021, Pazar 16:24 Son Güncelleme:
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﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Afganistan uyruklu Amir G., çıkan tartışmada Onur T., tarafından bıçakla yaralandı. Polis olayın ardından kaçan Onur T. ve yanındaki kız arkadaşı Canan B'yi gözaltına aldı. Alkollü olan Onur T.'nin, Amir G.'yi kız arkadaşına yan özle baktığı için bıçakladığı ileri sürüldü.Olay bugün saat 14.30 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta yürüyen Onur T. yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T. Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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