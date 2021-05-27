Türkiye Bıçaklı kavgada kan aktı: Yaralılar var

Bıçaklı kavgada kan aktı: Yaralılar var

Türkiye

Bıçaklı kavgada kan aktı: Yaralılar var

Samsun'da para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi, bıçakla yaralandı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 19:29 Son Güncelleme:
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İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Egemen K. (19) ve arkadaşı Barış T. (18), para meselesi yüzünden husumetli oldukları belirtilen İ.C.K. (17) ile sokakta karşılaşınca kavga çıktı.

Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran 3 kişi, kalça ve baldır kısımlarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hakan AKGÜN- Oğuzhan UYSAL/SAMSUN (DHA)

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