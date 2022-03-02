ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ortak oturumunda ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı. Başkan'a ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli meseleleri değerlendirme fırsatı veren 'Birliğin Durumu' konuşmasında Rusya'nın Ukrayna işgali önemli yer tuttu.

"RUSYA'YI DAHA FAZLA İZOLE EDECEĞİZ"

Başkan Biden'ın konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik, "6 gün önce Putin özgür dünyanın kökünü sarsmaya çalıştı. Tarihimiz boyunca bu dersi öğrendik; diktatörler saldırganlıkları nedeniyle bedel ödemedikçe daha fazla kaos yaratıyorlar. Yaratmaya devam ediyorlar. Ve, Amerika'ya ve dünyaya maliyeti ve tehditleri artmaya devam ediyor. Rusya'ya karşı Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı bir araya getirdik. Özgür dünya ülkeleri Putin’i izole etmiş durumda. Putin’in 650 milyar dolarlık savaş fonunu kullanılamaz hale getirdik. Rus oligarklara bir çağrım var, artık bitti. ABD Adalet Bakanlığı yeni bir görev gücü kuruyor. Rus oligarkların yasadışı kazançlarının peşindeyiz. Bu akşam buradan duyuruyoruz Amerika hava sahasını Rus uçaklarına kapatıyoruz. Rusya’yı daha fazla izole edeceğiz" ifadelerini kullandı.









"PUTİN YANILDI"

Rusya lideri Putin'in savaşı önleme yolundaki çabalardan kaçındığını söyleyen Biden, "Putin'in savaşı önceden tasarlanmıştı ve sebepsizdi. Diplomasi çabalarını reddetti. Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini sandı. Ve bizi bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz Hazırdık" şeklinde konuştu.

ABD, RUSYA İLE ÇATIŞMAYA GİRECEK Mİ?

Ayrıca ABD askerlerinin Rusya ile çatışmayacağını belirten ABD Başkanı, "Askerlerimiz devreye girmeyecek Avrupa’ya gidip savaşmayacak. Askerlerimiz sadece NATO toprağını korumak için oradayız. Amacımız Rusya’nın Batı’ya gelmesini engellemek Kollektif gücümüzün her karışını koruyacağız. Çok ta farkındayız Ukraynalılar büyük bir cesaretle mücadele ediyor ama ilerleyen günler onlar için zor olacak. Bunu biliyoruz. Ama her geçen gün Putin için de daha zor olacak." dedi.