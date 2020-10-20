Dünya Biden, ABD'deki başkanlık yarışında 9 puan önde

Biden, ABD'deki başkanlık yarışında 9 puan önde

Dünya

Biden, ABD'deki başkanlık yarışında 9 puan önde

ABD'de başkanlık seçimleri için yapılan en son ankette, Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın rakibi Başkan Donald Trump'tan 9 puan önde olduğu belirtildi.

20 Ekim 2020, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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New York Times (NYT) ve Siena College tarafından düzenlenen ankette, Amerikalı seçmenlere 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerine 2 hafta kala ülkedeki temel konular ve adayların yaklaşımı soruldu. Ülke yönetimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, sağlık hizmetleri ve ekonominin durumu gibi ana başlıklar üzerinde katılımcıların yüzde 50'sinin Biden'a daha fazla güvendiği belirtilirken, Trump'a güvenin ise yüzde 41 ile 9 puan geride kaldığı kaydedildi.

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Ankete yaklaşık 1000 seçmen katıldı

NYT'de anket ile ilgili yapılan haberde, ''Anket, Trump'ın başkanlığı süresince büyük sorunlarla ilgili beklentileri karşılayamadığı için yaygın bir azarlamayla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

15-18 Ekim tarihlerinde ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete yaklaşık 1000 seçmen katıldı.

AA


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