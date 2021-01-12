CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin seçilmiş başkanlarının yemin törenlerinin ardından Beyaz Saray'a taşınması için yapılan hazırlık süreci bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle daha detaylı olacak. Biden çifti taşınmadan önce Beyaz Saray'da geniş çaplı bir koronavirüs temizliği yapılacak. CNN'in ulaştığı federal kontrata göre, Beyaz Saray'da yapılacak bütün temizlik yarım milyon doları bulacak.

Kaynakların aktardığına göre, Beyaz Saray'dan ayrılacak First Lady Melania Trump iki aydır taşınma sürecini başlattı. Melania Trump kendilerine ait mobilya ve dekorları şimdiden Mar-a-Lago, Palm Beach gibi evlerinin bulunduğu yerlere gönderdi.





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