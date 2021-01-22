Dünya Biden, Trump'ın Oval Ofis'e yerleştirdiği 'diyet kola düğmesi'ni kaldırdı

Biden, Trump'ın Oval Ofis'e yerleştirdiği 'diyet kola düğmesi'ni kaldırdı

Dünya

Biden, Trump'ın Oval Ofis'e yerleştirdiği 'diyet kola düğmesi'ni kaldırdı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın masasına yerleştirdiği 'diyet kola düğmesini' kaldırdığı görüldü.

22 Ocak 2021, Cuma 11:36 Son Güncelleme:
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"Diyet kola düğmesi", Tom Newton Dunn'ın Oval Ofis'e söyleşiye gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Dunn söyleşi boyunca düğmenin ne yaptığını merak ettiklerini, daha sonra Trump bastığında ofise elinde diyet kola ile bir görevli girdiğini belirtmişti.

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Eski Beyaz Saray danışmanı Chris Sims de Trump düğmeye bastığı zaman odaya elinde tepsiyle bir çalışanın kola getirdiğini söylemişti

Biden'ın yeniden düzenlediği ofiste ise masasından bu düğmeyi kaldırdığı görülüyor. Çeşitli haber kaynaklarına göre Trump günde yaklaşık 12 kutu diyet kola içiyor.

T24


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