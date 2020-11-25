ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, başkanlık görevini üstlendikten sonra ABD Adalet Bakanlığı'nı (DoJ) Başkan Donald Trump hakkında soruşturma başlatmaya zorlamayacağını söyledi. ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump’a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, kimin araştırılacağının DoJ'a bağlı olduğunu söyledi.

Biden, soruşturmalara karışmayı planlamadığını ve Adalet Bakanlığı'nı "bir şeyi gerçekleştirmek için araç" olarak kullanmayacağını belirtti.

DHA