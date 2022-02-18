Biden, Ukrayna için art arda görüşme gerçekleştirecek

Avrupalı ​​kaynaklar Rusya'nın işgal için bir bahane yaratmaya çalışıyor olabileceğini doğrularken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna gerilimini tartışmak için Batılı müttefiklerle görüşeceği açıklandı. Resmi kaynaklar görüşmelerde İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin yer alacağını söyledi. Biden dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme planının olmadığını duyurmuştu.

LAVROV'DAN OLUMLU YANIT

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yüz yüze görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan olumlu yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov’la Avrupa’da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonu olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmemesi şartıyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna’yı) işgal ederlerse diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BAKANLARI DA GÖRÜŞECEK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington’ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Şubat’a Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ABD tarafının girişimiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, gündemde nelerin olacağıyla ilgili bilgi verilmedi.







