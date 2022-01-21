Dünya Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacak

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacak

Dünya

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacak

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta sonu Camp David’de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacağını aktardı.

21 Ocak 2022, Cuma 22:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD, Rusya-Ukrayna krizi konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta sonu Camp David’de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele almak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yararlı olup olmayacağını görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı.

Psaki, "Bir sonraki adım olabilir de olmayabilir de. Ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda size bir tahminde bulunamam. Ama eğer bu tavsiye edilen ve etkili olacağını düşündüğümüz bir adımsa tartışmanın bu noktasında elbette Başkan her zaman liderler arası etkileşime açıktır" dedi.

Psaki ayrıca, Camp David’deki toplantıya bazı katılımcılarının sanal olarak katılacağını açıkladı.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya’da koronavirüs vakalarında artış sürüyor